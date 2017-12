Winkeliersvereniging Leyweg snapt klachten over kerstmuziek niet: “Je kan er geen last van hebben”

Kickûh Kerstdiner: “Word vrienden met je keukenkastje”

Of je nou veel te besteden hebt of niet, onder de kerstdagen kom je niet uit. Als je toch een gezellig kerstdiner wil maken kun je tips van chef Pierre Wind opvolgen. “Wees een beetje creatief. Hoeveel er nog in de keuken staat is mega,” vertelde Pierre in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Een goed kerstdiner hoeft niet altijd duur te zijn volgens de chef. “Het gaat om de gezelligheid. Wees gewoon een beetje creatief.” Zo kun je aan tafel een minibarbecue maken met een theelichtje in een glaasje. “Vraag om wat frietvorkjes bij de snackbar en zet die in het glaasje.” Dan heb je een standaard voor satéprikkers met bijvoorbeeld gehakt en tomaatjes erop. “Een Pierre Winterbarbecue dus!”

Pierre raadt ook aan om naar de groenteboer te gaan met een budget en te vragen wat je voor dat bedrag kan krijgen. “Voor vijf euro kan je prima voor vier man groente halen,” volgens de kok. Nog een tip is gehakt omdat het niet duur is en je er veel mee kan doen. “Maak wat mini hamburgertjes van gehakt met chocola of bietjes, dan heb je echt kicken burgers.”

Groter budget

Mocht je toch willen uitpakken met kerst? Maak dan gerookte zalm met citroensap en combineer dat met Haagse Bluf. “Dat ziet er ook mooi uit als je de eiwitten een beetje kleurt met een brander.”

Luister hier naar het interview met Pierre Wind op Den Haag FM.

Dagvriend Victor Meijer valt het als poelier op dat alle inkopen op het laatst worden gedaan. “Zondag ben ik een dag extra open met de zaak en op maandag neem ik twee borrels en dan gaat het licht wel weer uit”, vertelde Victor in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Luister hier naar de bijdrage van Dagvriend Victor Meijer op Den Haag FM.