The Navigators maakt Haagse Song van 2017 (fotoserie)

Het nummer ‘The rock’ van de groep The Navigators is dé Haagse Song van het Jaar 2017. Vrijdagavond kreeg de band in het Paard te horen dat hun nummer de meeste stemmen heeft gekregen in deze door Den Haag FM, poppodium Paard en de website 3VOOR12/Den Haag opgezette wedstrijd.

In een afgeladen Paard traden vrijdagavond verschillende Haagse acts op waaronder de winnaar, Cookhouse, Mamihlapinatapai en De Kraaien. The Navigators kreeg een wisselbokaal van hout en plexiglas met daarbij de opdracht zelf iets toe te voegen aan het kunstwerk. De zoektocht is 1 december begonnen . Er was een lijst met vijftig Haagse nummers waaruit iedereen zijn of haar favoriete songs kon kiezen. Je kon ook je eigen favorieten invoeren. De derde editie van de verkiezing heeft ruim 3.200 stemmen opgeleverd.

Vorig jaar won De Kraaien de verkiezing met het nummer ‘Kattenkwaad’. Piñata won in 2015 met het nummer ‘She’s above my head’ voor het eerst de verkiezing.

Foto’s: Richard Mulder

Top 20 Haagse Song van het Jaar 2017:

1. The Navigators – ‘The rock’

2. Skinny Scotty ft Jimmy G – ‘Plaaggeest’

3. Son Mieux – ‘Hiding’

4. Cookhouse – ‘Made it fly’

5. Di-rect – ‘Ricochet’

6. Luminize – ‘Twilight’

7. Mamihlapinatapai – ‘La cumbia maldita’

8. April Darby – ‘New York’

9. Aïcha Gill – ‘Last love letter’

10. De Kraaien & Jack Parow – ‘Laat je kop ontplof’

11. Pronk – ‘Deze zomer blijf ik in Den Haag’

12. Pat Smith – ‘Vudu doll’

13. James Burki – ‘Brother we’re here to dance’

14. Magic Moon – ‘Fixed on the price’

15. Niko – ‘Feel tough’

16. Jon Tarifa – ‘Stop for a minute’

17. Forever Saturday – ‘Japan’

18. Tears & Marble – ‘Sacred life’

19. Black Knight Satelitte – ‘Down for the kill’

20. Tim Akkerman – ‘Broke’

