Winkeliersvereniging Leyweg snapt klachten over kerstmuziek niet: “Je kan er geen last van hebben”

Kerstmuziek is overal te horen, en zo ook in winkelcentrum Leyweg. Dat één van de omwonenden haar beklag daarover doet in het AD is voor Henk van der Hoeven (kleine foto), voorzitter van de winkeliersvereniging, maar lastig te bevatten. “De muziek staat zó zacht dat het winkelende publiek het amper hoort”, zegt hij tegen Den Haag FM

Niet alleen tijdens de kerstperiode komt er muziek uit de speakers in het winkelcentrum, maar het hele jaar door. “De muziek draait overdag als de winkels open zijn en tijdens de koopavonden.” Dat is waar één van de bewoners over klaagt in het AD. “Het is gekmakend”, zegt ze tegen de krant.

Dat iemand echt gek kan worden van de muziek, of het nou kerstmuziek of niet is, snapt Henk niet. “Het moet doodstil zijn, wil je er wat van horen.” Na de Kerst komt er weer andere muziek uit de speakers. Hoe dan ook, blijft Van der Hoeven zich inzetten voor het winkelcentrum, ook al is niet iedereen tevreden te stellen.

