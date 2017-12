12.000 extra sociale huurwoningen in en rond Den Haag

De komende jaren komen er 12.000 sociale huurwoningen bij in en rond Den Haag. Dat hebben acht gemeenten en woningcorporaties in de regio Haaglanden afgesproken in het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’.

Met de afspraak willen de partijen ervoor zorgen dat het ook in de toekomst voor woningzoekenden mogelijk is om een betaalbare huurwoning te vinden. Het convenant is in totaal door 23 partijen getekend. De woningen bestaan uit nieuwbouw en overname van bezit van Vestia.

“Het is een doorbraak, het delen van de zorg voor woningzoekenden in de sociale verhuur in de regio”, zegt Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van de Haagse woningcorporatie Staedion. “Het is een uniek startpunt om regionaal tot een aanpak te komen.”