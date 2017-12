Barney naar derde ronde WK Darts

Raymond van Barneveld heeft zaterdag de derde ronde bereikt van het WK Darts. De Hagenaar rekende in een afgeladen Alexandra Palace in Londen af met de Australiër Kyle Anderson: 4-1.

Barney startte voortvarend en won de eerste set met een gemiddelde van ruim 121 over drie pijlen. Hij wierp viermaal de maximale score van 180 en gunde Anderson geen enkele leg. Van Barneveld wist dat hoge niveau niet te handhaven en eindigde met een gemiddelde van 102. Hij knokte zich in de tweede set nog wel naar de winst, maar moest de derde set aan de Australiër laten. Van Barneveld liet zijn tegenstander niet verder in de wedstrijd komen en won de resterende twee sets.

“In de eerste twee sets was ik erg geconcentreerd en voelde ik me sterk”, zei Van Barneveld even nadat hij zijn laatste pijl had gegooid. “Daarna verloor ik mijn focus even. Ik kreeg ook koude handen maar ik ben erg blij met deze overwinning.”