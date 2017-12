Burgemeesters: “Stoppen met zwaar knalvuurwerk”

De burgemeesters in Nederland willen dat het zware knalvuurwerk wordt verboden. Dat zei de Alphense burgemeester Liesbeth Spies zaterdag in het televisieprogramma ‘EenVandaag’. Ze sprak daar als voorzitter van het Nederlands Genootschap van burgemeesters.

“Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen”, aldus Spies. “De burgemeesters in Nederland zouden het echt zeer toejuichen als we zo snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.”

Ze pleit nadrukkelijk niet voor een algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. “Ik vind dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel van het siervuurwerk.”

Den Haag

Begin dit jaar pleitte ook de toenmalige Haagse burgemeester Jozias van Aartsen voor veel strengere regels voor consumentenvuurwerk. “Ik voel er erg veel voor om eens een einde te maken aan dit fenomeen”, zei Van Aartsen. “Omdat het vuurwerk zwaarder wordt, nemen de risico’s toe. We zijn het enige land in Europa dat deze traditie heeft.” Den Haag experimenteert dit jaar met vuurwerkvrije zones op wijkniveau.

Grote foto: Richard Mulder