Directievoorzitter Walter Ligthart vertrekt bij Het Nationale Theater

Op 1 januari 2018 voert Het Nationale Theater een nieuw directiemodel in, met twee directeur-bestuurders en een artistiek leider.

Eric de Vroedt vervult de positie van artistiek leider. Theu Boermans blijft aan als regisseur. Directievoorzitter Walter Ligthart neemt afscheid van Het Nationale Theater. “In de afgelopen zeven jaar heb ik leidinggegeven aan Het Nationale Toneel en aan het fusieproces waaruit Het Nationale Theater is ontstaan. Een innovatieve theaterorganisatie, waarin productie en programmering in één hand liggen”, aldus Ligthart. “We sluiten het eerste jaar succesvol af met geslaagde producties en mooie bezoekersaantallen. Het Nationale Theater is nu al een begrip. Dat is een goed moment om het stokje over te dragen.”

Op 1 januari dit jaar fuseerde Het Nationale Toneel met de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en NTjong tot Het Nationale Theater.

Kleine foto: Walter Ligthart (Linkedin)