Donderdag spoeddebat in gemeenteraad over stilleggen bouw Cultuurcomplex

De gemeenteraad onderbreekt donderdag het kerstreces om wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur aan de tand te voelen over het plotselinge stilleggen van de bouw van het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) op het Spuiplein.

Gemeenteraadslid Aisha Akhiat (kleine foto) van de SP slaagde er in om voldoende steun te krijgen voor een voorstel om terug te komen van het kerstreces. “De bouw ligt stil. En wij horen dan via de pers dat dit te maken heeft met een conflict met de bouwer. Maar verder horen we dus helemaal niets”, aldus Akhiat. “Dat is bizar, want wij hebben altijd te horen gekregen dat wij adequaat en op tijd zouden worden geïnformeerd. Nu wij geen brief hebben gekregen, wil ik hem face-to-face zien.”

Een woordvoerder van de wethouder wilde niet veel zeggen over de kwestie. “Dit is vanwege een issue waarover de gemeente op dit moment voortdurend en constructief in gesprek is met de bouwer, dat is dus gaande.” Bouwcombinatie Cadanz wil ook niet meer kwijt dan dat sprake is van een “verschil van inzicht”.