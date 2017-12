Gregory Porter en Sia in Kerstspecial van De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond een twee-uur-durende kerstspecial met nieuwe kerstsongs van onder meer Gregory Porter en Sia.

Mariah en Wham kennen we ondertussen wel, dus in de twee uur-durende kerst-special van De Nieuwe Van Nierop hoor vooral nieuwe kerstliedjes. Overigens komt Mariah Carey wel voorbij, maar met een nieuwe song, en klinkt ‘Last Christmas’ in een versie van Gwen Stefani. Meer nieuwe kerstsongs zijn er van Chance the Rapper, Foo Fighters, Hanson, a balladeer, Sia, Gregory Porter, Sam Smith, Ed Sheeran en Caro Emerald. Daarnaast hoor je ‘Kerstmis in Den Haag’ van Alexander Franken en is er aandacht voor de kersthits van eerder dit jaar overleden sterren als Chuck Berry en Tom Petty.

Rock, folk, Frans, pop, Iers, Nederlandstalig, swingend, stralend en met de blues – hoe je je kerst ook viert, wij verzorgen de muziek.

De Nieuwe Van Nierop wordt op kerstavond en op oudjaarsavond van 21.00 tot 23.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop selecteert deze weken respectievelijk de beste nieuwe kerstliedjes en de beste songs van 2017.

Na afloop is het eerste uur van deze kerstspecial hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van deze kerstspecial hier terug te beluisteren (link).