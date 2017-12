Groot Kerstcircus Den Haag op Malieveld groter dan ooit

Het Groot Kerstcircus Den Haag is weer neergestreken op het Malieveld! En het is dit jaar groter dan ooit, met artiesten uit de hele wereld, een live orkest, show girls, kamelen en paarden en dat alles in een circustent met maar liefst acht masten.

Het Kerstcircus verwacht de komende twee weken zo’n 30 000 bezoekers te ontvangen. “Het is altijd weer spannend”, vertelt producent Mike Leegwater (kleine foto) terwijl hij Den Haag FM een kijkje achter de schermen geeft. “De hele show is nieuw. We hebben artiesten uit alle hoeken van de wereld laten invliegen, de muziek is speciaal geschreven voor dit Kerstcircus, het licht moet je opnieuw uitvinden; alles moet precies zo op elkaar aangepast worden, dat we samen iets spectaculairs voor de bezoekers kunnen neerzetten”.

Het Groot Kerstcircus staat nog tot en met 7 januari op het Malieveld.