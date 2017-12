Haagse mussen worden in de watten gelegd

Jeugd Haagse Hout ontvangt nieuw spelmateriaal na inzamelingsactie

De Haagse verzekeraar Aegon heeft de opbrengst van een sponsoractie geschonken aan speluitleen Hop Hopje in stadsdeel Haagse Hout.

Vier vertegenwoordigers van het bedrijf kwamen naar wijkcentrum Mariahoeve om de nieuwe materialen te overhandigen aan beheerder Izaak Chtatou van Hop Hopje. “Hop Hopje een Tuk Tuk met laadruimte, die we inzetten in de wijk om jeugd te bereiken en met hen leuke en gezonde buitenactiviteiten te doen.” Izaak bezoekt samen met collega Mike de Groot en enkele vrijwilligers elke week vijf vaste locaties in de wijk.

In overleg met de jeugd in Mariahoeve is bepaald welke spelmaterialen konden worden aangeschaft met de opbrengst van de inzamelingsactie.

Grote foto: Marcel van Berkel