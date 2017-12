Donderdag spoeddebat in gemeenteraad over stilleggen bouw Cultuurcomplex

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties noemt Haagse aanpak deradicalisering voorbeeld voor de rest van de wereld

De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) António Guterres heeft vrijdagmiddag de Haagse aanpak van deradicalisering van islamitische jongeren geroemd. “Dit is een benadering die overal in de wereld nodig is”, zei Guterres tegen Nu.nl. “Het is belangrijk je te realiseren dat wij allemaal onderdeel uitmaken van één en dezelfde samenleving.”

De oud-premier van Portugal bracht een bezoek aan Stichting Jeugdwerk in Den Haag en sprak daar met organisaties en vrijwilligers die zich inzetten om radicalisering te voorkomen. Burgemeester Pauline Krikke, die ook aanwezig was, is blij met het compliment van de VN-chef. “De Haagse Aanpak is iets dat van onderop komt, vanuit de samenleving zelf. De aanpak wordt niet tijdens lange vergaderingen in grote kantoren bedacht, maar door mensen die dagelijks in de praktijk in alle wijken in Den Haag actief zijn.”

Guterres was in Den Haag vanwege de sluiting van het Joegoslavië-Tribunaal en de opening van het VN Data Center. Ook werkte hij mee aan de opnamen van het televisieprogramma ‘College Tour’. De uitzending is op zondag 14 januari te zien op NPO2.

Foto’s: Martijn Beekman