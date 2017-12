Stadsbestuur geeft toe: Bezoekersaantallen evenementen soms flink overdreven

Het vaststellen van de werkelijke bezoekersaantallen bij – met name gratis – evenementen is bijna onmogelijk. Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van gemeenteraadslid André Elissen van de PVV. De partij klom in de pen na berichtgeving door Den Haag FM over de geheimzinnigheid over uitkomsten van een eigen bezoekersonderzoek door de gemeente.

De gemeente liet aan de hand van telefoongegevens uitzoeken hoeveel mensen er in 2016 naar zestien grote evenementen waren gekomen. Naderhand wilde wethouder Karsten Klein alleen kwijt dat de evenementen samen “een kleine miljoen bezoekers” hadden getrokken. Gegevens over afzonderlijke festivals wilde hij niet geven, omdat het zou gaan om “vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie”.

“Er is geen methode, geen praktijk waarbij het aantal bezoekers van gratis evenementen bij benadering kan worden vastgesteld”, schrijft het stadsbestuur nu. “Het blijven altijd schattingen waarbij het bekend is dat er (soms flinke) marges zijn.” De evenementen hoeven niet te vrezen dat dit hun subsidie gaat kosten, schrijft het stadsbestuur. “De onderzoeksmethodiek is niet opgezet om consequenties te verbinden aan de hoogte van de subsidie per individueel evenement.”