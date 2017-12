DEN HAAG FM PAKT UIT: Win kaarten voor Oud & Nieuw in SPARK

Tijdens de feestdagen pakt Den Haag FM extra uit. Zo geven we deze week vrijkaarten weg voor het Oud & Nieuw Feest in Cocktail- en winebar SPARK.

Bij SPARK, de cocktailbar van Hilton The Hague, wordt de jaarwisseling groots gevierd. Bezoekers lopen over de rode loper en beginnen het nieuwe jaar als een echte filmster. De dresscode is dan ook ‘als een Hollywood-ster die net een Oscar heeft gewonnen!’ Het wordt een sprankelende avond met drankjes, snacks en live entertainment. Knallend het nieuwe jaar dus in!

Wil jij vrijkaarten voor New Year’s Eve Party in SPARK winnen?Vul snel hieronder je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) belt donderdag live op Den Haag FM met de winnaars.

