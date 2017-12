Gruppo Sportivo gaat weer optreden en presenteert nieuw album

De Haagse band Gruppo Sportivo gaat weer optreden en presenteert eind april een nieuw album.

In juni 2013 kondigde de groep aan te stoppen met het geven van concerten. Het ‘allerlaatste concert‘ was eind dat jaar in Haarlem. Zanger Hans Vandeburg zei dat de groep voortaan alleen nog als studio-act zou bestaan. Maar rond het verschijnen van het nieuwe album ‘Great’ staan toch weer concerten gepland. De CD-presentatie is op zaterdag 28 april in De Boerderij in Zoetermeer.

“Hans Vandenburg gaat als doorgewinterde singer- songwriter dit keer hier en daar meer de diepte in, maar vrolijke catchy met typische Sportivo-humor doorspekte pareltjes zullen zeker niet ontbreken”, meldt de groep op Facebook. “De band heeft er enorm veel zin in het nieuwe materiaal, uiteraard in enigerlei vorm gecombineerd met het nodige aantal publieksfavorieten, door het hele land ten gehore te brengen.”

Jaren zeventig

Gruppo Sportivo had eind jaren zeventig de succes met hits als ‘Rock ‘n’ roll’, ‘Hey girl’ en ‘Disco really made it’. Het succes van de eerste jaren is daarna nooit meer gehaald. In 2004 verscheen het laatste studioalbum ‘Topless 16’.