Haagse Dickie trainer bij Sparta

Dick Advocaat is de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. Dat heeft de Rotterdamse club maandag bekendgemaakt op zijn website. De zeventigjarige Haagse Dickie gaat na de winterstop als aan de slag.

Als assistentrainers neemt Advocaat Fred Grim en Cor Pot mee. De verbintenissen van de drie trainers lopen tot het einde van het seizoen. Woensdag wordt Advocaat in het stadion van de Rotterdamse club gepresenteerd. Sparta zat sinds vorige week zonder trainer nadat Alex Pastoor was ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Sparta staat op dit moment zeventiende in de Eredivisie.

Voor Advocaat betekent het zijn terugkeer bij de club waar hij in de jaren tachtig als speler twee seizoenen actief was. Hij kwam toen tot zes doelpunten in 61 wedstrijden voor de club.