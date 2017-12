Klachten stromen weer binnen bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is Eerste Kerstdag weer geopend. Op de website kunnen geluidsklachten, schade en andere overlast door vuurwerk worden gemeld. Maandagavond stond de teller al op bijna 1.400 meldingen.

Het meldpunt is een initiatief van lokale GroenLinks-fracties, waaronder die van Den Haag. Het is het zesde jaar op rij dat er een meldpunt is. Vorig jaar kwamen er landelijk 48.000 meldingen binnen. De initiatiefnemers pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk en zien het liefst in elke gemeente een professionele vuurwerkshow, zoals in Den Haag op de Hofvijver.

“Het wordt tijd de jaarwisseling op een andere manier te gaan vieren zodat het weer een feest wordt waar iedereen van kan genieten”, zegt Arjen Kapteijns van GroenLinks in Den Haag. “Wat ons betreft krijgt ieder stadsdeel zijn eigen vuurwerkshow en komen er veel meer vuurwerkvrijezones.”