Opknapbeurt Dagelijkse Groenmarkt en Buitenhof uitgesteld tot 2022

De opknapbeurt van het gebied tussen de Dagelijkse Groenmarkt en het Buitenhof is uitgesteld tot 2022. Van januari tot eind maart 2018 zou het werkterrein verschuiven van het Kerkplein naar naar de Dagelijkse Groenmarkt, Grote Halstraat, Gravenstraat en Buitenhof. Dat blijkt echter niet haalbaar.

De trillingsdempende maatregelen die nodig blijken te zijn, hebben zo’n impact dat het werk aanzienlijk meer tijd in beslag zou nemen dan eerder voorzien. Daarom is besloten de werkzaamheden uit te stellen tot 2022–2023. De gemeente combineert de werkzaamheden dan met werk op andere delen van de route van tramlijn 16.

Vanaf 8 januari wordt het bestaande spoor op de Dagelijkse Groenmarkt aangesloten op het nieuwe deel op de Riviervismarkt. De tijdelijke bestrating op de Grote Halstraat wordt vervangen door de definitieve. De tram moet dan eerst nog een korte periode test- en proefrijden. De verwachting is dat tram 16 vanaf eind februari weer de standaardroute kan rijden.

Jan Hendrikstraat en Prinsegracht

Het werk op de Jan Hendrikstraat gaat door en start 15 januari. Het tramspoor wordt verder uit elkaar gelegd en er komen nieuwe, rode fietsstroken aan beide kanten van de weg. Vier bomen die niet in goede staat zijn, worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Later in het voorjaar gaat de aannemer aan de slag op de kruising met de Prinsegracht.

Foto´s: Kerkplein (Facebook)