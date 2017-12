DEN HAAG FM PAKT UIT: Win een vuurwerkpakket van Chinatown Vuurwerk

Tijdens de feestdagen pakt Den Haag FM extra uit. Zo geven we deze week elke dag een vuurwerkpakket weg.

De traditie om vuurwerk af te steken op oud en nieuw is al eeuwenoud en dus houdt Den Haag FM ook dit jaar deze traditie in stand. Chinatown Vuurwerk aan de Wagenstraat heeft talloze soorten vuurwerk in huis en geeft een siermeterpakket weg met meerdere vuurpijlen, fonteinen, knalmatten, en verschillende kleinere potten.

Wil jij het nieuwe jaar knallend ingaan? ? Vul snel hieronder je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars.

