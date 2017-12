Cobra’s, nitraten en strijkers: politie vindt tientallen kilo’s illegaal vuurwerk

In een huis aan de Parallelweg in heeft de politie afgelopen weekend 22,5 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is woensdagochtend bekendgemaakt.

In een huis aan de Kaapstraat ontdekte de politie een illegaal vuurwerkpakket van acht kilo en in de Goeveneurlaan en bij een huis aan de Annie Foorestraat werd respectievelijk één en vier kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk bestond onder meer uit cobra’s, nitraten en rode strijkers.

Alle betrokkenen worden door de politie verhoord en krijgen een proces-verbaal. Het vuurwerk wordt vernietigd.