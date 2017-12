Voormalig artiestenmanager Edwin Jansen in ziekenhuis

Hudson’s Bay wil af van dure imago en kiest voor goedkopere merken

Warenhuisketen Hudson’s Bay gaat goedkopere merken opnemen in het assortiment. De keten, met onder meer een filiaal in de Grote Marktstraat, wil hiermee afkomen van het dure imago.

Vanaf januari gaat de keten het merkenpakket aanpassen door andere accenten aan te brengen, blijkt uit een interview van Het Financieele Dagblad. “Klanten vertellen ons in de winkel en op sociale media wat ze goed vinden en wat niet”, zegt inkoopdirecteur Edo Beukema van Hudson’s Bay Nederland. “Ze vinden de prijzen aan de hoge kant. We missen merken met lagere aanvangsprijzen.” Per winkel wordt nu gekeken waar aanpassingen nodig zijn

Verder ontkent Beukema dat Hudson’s Bay alweer denkt te stoppen in Nederland. Aandeelhouder Jonathan Litt schreef namelijk dat HBC zich wilde terugtrekken uit Europa.