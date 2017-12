Junglefeest in Paard: “Je mag ook als Freek Vonk verkleed”

Zoals iedere jaarwisseling is er ook dit jaar weer een groot themafeest in het Paard. Het thema is dit jaar ‘Welcome to the Jungle’.

“Het podium in de grote zaal veranderen we in een soort oase”, aldus Kayleigh Bergwerff van het Paard in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Van lianen tot watervallen, je waant je echt in de jungle.” Het is zoals ieder jaar een verkleedfeest.”Jungle is meer dan Tarzan en Jane. Je kan ook als personage uit ‘The Lion King’ komen of bijvoorbeeld als Freek Vonk”, aldus Kayleigh.

Het nieuwjaarsfeest ‘Welcome to the Jungle’ in het Paard begint op oudejaarsavond om 22.00 uur. Deze hele week maak je nog kans op vrijkaarten.

Luister hier naar het interview met Kayleigh Bergwerff op Den Haag FM.