Nieuwsjagers Regio 15, blik op jaarwisseling en fatale brand in Dossier Mastenbroek

Woensdag 27 december besteedt Dossier Mastenbroek volop aandacht aan de helden van de nacht: hulpverleners, maar ook incidentenfotografen gaan rondom de jaarwisseling de straat op.

Wanneer iedereen aan de oliebollen zit, het glas champagne heft en een feestje viert, gaan in Den Haag tientallen agenten op pad om te zorgen voor een veilige en gezellige jaarwisseling. Woordvoerster Hilda Vijverberg van Politie Eenheid Den Haag vertelt woensdagavond over het politiewerk tijdens Oud en Nieuw.

De mannen van de website Regio 15 gaan tijdens de jaarwisseling door weer en wind op pad om reportages te maken van allerlei 112-incidenten in de Haagse regio. De bekende site is niet meer weg te denken. Ze zijn de eerste, de snelste en bovenal betrouwbaar. René Hendriks van Regio 15 vertelt woensdag over de club fanatieke nieuwsjagers achter de site.