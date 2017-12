Presentator Joost Karhof (48) overleden

Radio- en televisiepresentator Joost Karhof is niet meer. Hij werd dinsdag thuis onwel en overleed op 48-jarige leeftijd in een ambulance onderweg naar het ziekenhuis, meldt zijn werkgever NOS.

Karhof groeide op in Gouda, Voorburg en Curaçao en woonde in Den Haag. Hij laat echtgenote Kim (45) achter en haar twee dochters van wie hij de stiefvader was. De presentator werkte sinds 2008 voor de NTR en NOS en presenteerde Nieuwsuur en Nieuws en Co. In laatstgenoemd radioprogramma verving hij regelmatig vaste presentator Lara Rense. Karhof presenteerde vier keer De Grote Geschiedenis Quiz en was van 2008 tot 2014 op zondagmiddag te zien als vaste presentator in Kunststof TV.

Karhof begon zijn journalistieke loopbaan in 1989 als sportjournalist bij de Voorburgse Courant. Hij werkte vervolgens ook van 1992 tot 2000 als verslaggever en presentator bij mediapertner Omroep West.

Grote foto: Wim Kluvers