Reddingsactie Karaoketaxi: “Ik weiger om me failliet te laten verklaren”

Ton Baggerman van de Karaoketaxi vreest dat zijn bedrijf moet ophouden te bestaan. De motor van zijn Karaoketaxi heeft het begeven maar Baggerman heeft geen geld voor een nieuwe. “Ik heb 4.000 euro nodig om de motor te kunnen vervangen”, zei Baggerman in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. Baggerman is daarom de Reddingsactie Karaoketaxi begonnen om aan het geld te komen.

Ton’s Karaoketaxi is al ruim twintig jaar een begrip in onze stad. “Ik wil er niet mee stoppen, maar ik sta met mijn rug tegen de muur.” Baggerman maakt net genoeg winst om zijn eigen rekeningen te kunnen betalen en heeft daarom al aangeklopt bij de bank om een lening aan te vragen. “De banken denken helaas niet meer met je mee. Die zeggen, u maakt minder winst dus we financieren niet meer. Ik krijg gewoon niks.”

De taxichauffeur wil het liefst een nieuwe bus, zodat hij weer een paar jaar vooruit kan. “Ik had eerst het plan om een hele nieuwe bus bij elkaar te sparen via de crowdfunding, maar ik heb het plan toch maar gewijzigd.” Baggerman heeft via de doneercampagne in drie dagen tijd zo’n 500 euro bij elkaar gespaard. “Ik sta al een week stil, dus ik hoop dat ik het geld snel bij elkaar kan krijgen.” De taxichauffeur blijft ondanks zijn autopech toch strijdlustig. “Ik weiger om me failliet te laten verklaren. Den Haag heeft aan horeca al heel veel ingeleverd. Ik zou zeggen, probeer die pure Haagse dingen te bewaren. Probeer er weer wat leven in te blazen. Iedereen heeft lol aan die bus.”

Luister hier naar het interview met Ton Baggerman op Den Haag FM.