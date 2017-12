Voormalig artiestenmanager Edwin Jansen in ziekenhuis

Edwin Jansen, voormalig artiestenmanager van onder meer Anouk, Kane en Di-rect, is gewond geraakt bij werkzaamheden in zijn huis en ligt momenteel in het ziekenhuis.

De Hagenaar, die ook bekend is als voormalig jurylid van het televisieprogramma ‘Idols’, wilde zaterdag een lekkage in het plafond van zijn huis dichten. Tijdens de werkzaamheden schoof de ladder weg en viel Edwin door het keldergat naar beneden, zo schrijft hij op Facebook. “Schade: 10 gebroken ribben, 1 gebroken been, 2 gebroken wervels en een klaplong.” In het bericht laat Jansen weten “door het bekende oog van de naald” te zijn gegaan. “Zit nu zwaar aan de morfine want de pijn is niet te harden. Maar volgens de dokter komt het uiteindelijk allemaal weer goed.”

Jansen werkte voordat hij artiestenmanager werd als aannemer. Tegenwoordig is hij vooral actief als projectontwikkelaar van woningen in onder meer Den Haag. Zijn bedrijf Nu Projectontwikkeling is onder meer verantwoordelijk voor het project Waldo City in Laakhaven West.

Foto’s: Edwin Jansen (Facebook)