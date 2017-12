UPDATE: Vuurwerkwinkel De Tientonner dicht na vondst mortierbommen

Na veertien jaar mag de vuurwerkzaak De Tientonner aan de Dekkershoek dit jaar niet open. Dat heeft de rechter besloten, meldt het bedrijf op haar website. De vuurwerkwinkel aan de Dekkershoek heeft geen vergunning gekregen voor het verkopen van vuurwerk. De gemeente trok de vergunning in omdat de politie in het pand mortierbommen aantrof. In Nederland mogen vuurwerkwinkels alleen consumentenvuurwerk verkopen.

Ook heeft de De Tientonner een aantal veiligheidsregels overtreden. De politie vond bij een bezoek vuurwerk in de hal en op zolder. Om veiligheidsredenen mag vuurwerk alleen in een afgesloten ruimte worden bewaard. De eigenaar van de vuurwerkwinkel stapte naar de rechter en vertelde tijdens de zitting dat hij niet op de hoogte was van de mortierbommen. “Ik wist niet dat het professionele vuurwerk in mijn bedrijfspand lag. Een deel van het pand wordt door anderen gebruikt.”

Volgens De Tientonner is de vergunning ingetrokken vanwege het verstoren van de openbare orde. “Wij dachten ook gelijk: “Moeten dan niet alle vuurwerkwinkels gesloten worden?”, maar volgens de rechter lag dit in ons geval anders”, aldus de vuurwerkwinkel.

Terugstorten

De Tientonner verkoopt sinds 2004 vuurwerk. “Wij vinden het dan ook erg jammer dat ons grote feest dit jaar niet door mag gaan en we onze vaste en nieuwe klanten teleur moeten stellen.” Mensen die vuurwerk hadden besteld, zijn door het bedrijf benaderd over het terugstorten van geld. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen klanten contact opnemen via info@detientonner.nl. De Tientonner laat op de site weten volgend jaar “gewoon weer de deuren te openen”.