Achter de schermen bij Regio 15: “Rellen na dood Mitch Henriquez meest indrukwekkend”

Redacteur René Hendriks van de nieuwswebsite Regio15 vertelde woensdagavond in het programma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM honderduit over het succes van de site.

Een grote groep professionele fotografen rijdt dagelijks door de regio om verslag te doen van het laatste 112-nieuws. “Je moet een verhaal kunnen vangen én vertellen in beeld”, zegt René op de vraag wat een goede Regio15-fotograaf in huis moet hebben. Een vrijend stelletje in de Delftse gracht zorgde voor de hoogste bezoekersaantallen ooit, maar het nieuws kan ook een gitzwart randje hebben.

De dood van Mitch Henriquez leidde tot protesten en rellen in de Schilderswijk. “Dat was heel erg heftig en indrukwekkend. De sfeer sloeg ineens om”, vertelde René. Beelden van de schietpartij in een winkelcentrum, die werd aangericht door Alphenaar Tristan van der V., gingen zelfs de hele wereld rond. René en zijn manschappen zijn helemaal klaar voor de komende jaarwisseling. “Dan rijdt er zo’n vijftien man rond in de regio.”

Luister hier naar het interview met René Hendriks op Den Haag FM.

Grote foto: Arie Kievit