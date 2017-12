“Beste oliebol van Den Haag” is van Vermolen op de Fred

Gebakkraam Vermolen op de Fred maakt de beste oliebol van Den Haag volgens de AD oliebollentest. “Ik kreeg een paar dagen geleden een brief met dat ik getest was en dat ik een cijfer van een 8,4 heb gekregen,” vertelde Linnie Vermolen (midden op kleine foto) in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

De kraam die op het kruispunt van de Willem de Zwijgerlaan en de Frederik Hendriklaan staat is op de 23e plek van Nederland geindigd. Hun ouderwetse oliebol wordt geroemd om zijn heerlijke vulling, maar is volgens de jury niet krokant genoeg. “Het is een mooi compliment, maar mijn klanten vinden hem juist wel lekker krokant.” Het is inmiddels nog drukker geworden bij de gebakkraam door de goede uitslag, maar daar gaat het Vermolen niet om. “Het belangrijkste is dat mijn vaste klanten hem het lekkerst vinden, daar doe ik het voor.”

Toch zijn alle medewerkers blij met de hoge notatie in de lijst, maar het het cijfer dat Linnie met trots op zijn kraam heeft staan is niet terug te vinden in de krant. “Misschien is het vanwege de commotie die er laatst was om de test,” speculeerde Linnie. In het dagblad is naast de lijst van oliebollenbakkers ook te lezen hoe de beoordeling tot stand is gekomen.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger op Den Haag FM.