Brandweercommandant vertelt over fatale cellenbrand van 1987 in Dossier Mastenbroek

Brandweer Haaglanden stond onlangs stil bij de twee brandweercollega’s die dertig jaar geleden op Eerste Kerstdag bij een brand in een cellencomplex in Den Haag om het leven zijn gekomen.

Bij Brandweer Haaglanden werken nog steeds brandweermannen die de cellenbrand van dichtbij hebben meegemaakt. Plaatsvervangend brandweercommandant Martin Evers vertelde woensdagavond in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over wat er die fatale dag precies gebeurde.

Het incident, dat een grote weerslag heeft gehad op het korps, is dit jaar opgetekend in de indrukwekkende documentaire ‘Zwarte Kerst’. In de film van regisseur Arbel Eshet vertellen collega’s en nabestaanden over de brand op 25 december 1987, de belevenissen van die dag en het persoonlijke leed erna.

Luister hier naar het interview met Martin Evers op Den Haag FM.