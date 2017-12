DEN HAAG FM PAKT UIT: Pier Experience met overnachting

Bij Den Haag FM geven we een uitje in eigen stad weg met de Pier Experience. Een nachtje blijven slapen op de Pier, een diner en een romantisch ritje in het reuzenrad op de De Pier? “Je zit midden op zee en als je de gordijnen open doet zie je alleen maar zee,” vertelde Marije Pietersma (kleine foto) van De Pier in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.`

De Pier Suites zijn luxe kamers boven het water. “Het is heerlijk rustig, en je wordt er niet zeeziek van,” grapte Marije. “De gasten gaan altijd uitgeslapen en helemaal tot rust gekomen weer weg.” Na een 3-gangen diner bij Veni Vidi Pizza is daar het reuzenrad op De Pier waarin je tien minuten lang kan genieten van het prachtige uitzicht over de stad en over de zee. Na zo’n romantisch avondje uit in eigen stad kun je neerstrijken op een van de heerlijke bedden van de Pier Suite. “Het is een heerlijk bed met een sterrenhemel boven je hoofd.”

Heb je wat goed te maken of heb je een uitje verdiend? Vul hier je gegevens in en wie weer wordt jij vrijdagmiddag vanaf 15:00 uur door Rob Kemperman tijdens Hou je Haags op Den Haag FM.

Kleine foto: Katja Rupp

Luister hier naar het interview met Marije Pietersma op Den Haag FM.