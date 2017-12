DEN HAAG FM PAKT UIT: Win een Pier Experience inclusief overnachting

Tijdens de feestdagen pakt Den Haag FM extra uit. Zo geven we deze week een overnachting, diner en activiteit in eigen stad weg. De prijswinnaar slaapt met een vriend of vriendin in één van de Pier Suites, dineert bij Veni Vidi Pizza en geniet vanuit het Reuzenrad van het uitzicht op de Noordzee.

Den Haag FM geeft je het ultieme vakantiegevoel door je op een trip in eigen stad te sturen. Wil je eens romantisch overnachten op een écht bijzondere plek? Dan moet je op de Pier zijn, wat was is er mooier dan overnachten boven zee? Misschien wel een ritje in het Reuzenrad, waarbij passagiers tien minuten lang genieten van een panoramisch uitzicht over de kust. Gelukkig hoef je niet te kiezen want de winnaar mag van beide prijzen genieten. Natuurlijk ga je niet met een lege maag deze Pier Experience beleven, want de winnaar krijgt ook een 3-gangen diner bij Veni Vidi Pizza.

Wil jij een Pier Experience winnen? Den Haag FM geeft deze week een arrangement weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou je telefoon goed in de gaten. Rob (15.00-18.00 uur) belt live op Den Haag FM met de winnaar.

Kleine foto: Den Haag Marketing.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij een Pier Experience winnen?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen