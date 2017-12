DEN HAAG FM PAKT UIT: Win kaarten voor Oud & Nieuw in het Paard

Tijdens de feestdagen pakt Den Haag FM extra uit. Zo geven we deze week vrijkaarten weg voor het Oud & Nieuw Feest in het Paard.

Onder de naam ‘Welcome to the Jungle’ wordt zondag 31 december een groot feest gehouden in het Paard. Slinger als een ware Tarzan door het oerwoud van muziek, vol guilty pleasures & gouden klassiekers. In de grote zaal krijg je alleen de állergrootste hits uit de 80’s, 90’s en 00’s voor je kiezen en met als enige voorwaarde, dat ze beestachtig gedrag moeten uitlokken op de dansvloer. In de kleine zaal treed je binnen in de Amazing Amazone. De dj-sjamanen loodsen je door de smoorhete tropen heen met platen die minstens zo sterk zijn als hun tripmiddelen: afrodisco, dancehall, reggaeton, latin en andere jungle vibes die even broeierig als bezwerend zijn.

Wil jij vrijkaarten voor Welcome to the Jungle winnen ? Vul snel hieronder je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars. Kaartjes kopen? Klik hier .

