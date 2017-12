Den Haag FM top 5 best gelezen berichten van 2017

Met bijna 1,2 miljoen unieke bezoekers aan onze website kijkt Den Haag FM terug op een zeer geslaagd 2017. We zetten de vijf meest gelezen berichten dit jaar nog even op een rij:

1. Haagse straatmuzikant Chuck Deely overleden

Donderdag 12 januari overleed straatmuzikant Chuck Deely. De muzikant, geboren op 10 februari 1954 in Detroit als Charles Edward Deely, werd opgenomen in het HMC Westeinde en overleed na een kortdurend ziekbed. Deely werd 62 jaar. Zijn dood maakte tot ver buiten Den Haag veel los. Lees meer.

2. Zwembad Zuiderpark is ‘oorlogsgebied’

Diefstal, geweldsdelicten en zelfs aanrandingen. Den Haag FM onthulde in april aan de hand van een brief van (ex-)medewerkers dat het goed mis was Zwembad het Zuiderpark. Naar aanleiding van de berichtgeving kwam er strenger toezicht en werd een verplichte zwempas ingevoerd in alle Haagse zwembaden. Lees meer.

3. Muzikant Hans Vermeulen overleden

Opnieuw droevig nieuws. De bekende muzikant Hans Vermeulen overleed afgelopen november plotseling. De zanger, componist, producer, gitarist en toetsenist begon in 1961 met de band Sandy Coast en ontving onder meer een Gouden Harp en een Edison. De in Voorburg geboren muzikant werd zeventig jaar oud. Lees meer.

4. Samantha de Jong heeft relatie met porno-acteur

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, bracht in april naar buiten dat ze een nieuwe vriend heeft. En niet zomaar iemand: haar kersverse liefde is niemand minder dan porno-acteur Rolf Tangel, onder meer bekend van het roemruchte ‘Walibi-seksfimpje’. Lees meer.

5. Rolf en Barbie: “Het is geen geintje, we zijn gelukkig”

Nadat Barbie bekendmaakte een relatie te hebben met porno-acteur Rolf Tangel, ontkende ze dat vervolgens nog dezelfde dag weer tegenover RTL Boulevard. Het zou gaan om een geintje om haar man, met wie ze in scheiding ligt, te pesten. Justin en Rogier van Haagse Ochtendradio wilden daar het fijne van weten en belden Rolf en Barbie. Lees meer.