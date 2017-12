Den Haag komende dagen freerunning-hoofdstad van de wereld

Den Haag is komende dagen dé freerunning-hoofdstad van de wereld. 28, 29 en 30 december komen ruim 400 enthousiaste freerunners samen om met hun idolen te trainen tijdens The Love of Movement wintercamp 2017. In de Hellas sporthallen aan de Laan van Poot krijgen ze workshops en presentaties van toprunners en is er een ‘marketplace’ waar ze merchandise en parkourgerelateerde spullen en kleding kunnen kopen.

“Dit kamp is een van de grootste van de wereld,” laat Philip van Ees (kleine foto) van JUMP Freerun, weten aan Den Haag FM. “Dit is het vierde jaar dat we dit organiseren en het verschil met andere evenementen is dat iedereen hier gewoon samen traint. Het is geen wedstrijd.”

De Luxemburgse Lynn Jung is wereldkampioen, ook zij is aanwezig. “Dit kamp staat gewoon heel hoog aangeschreven. Alle bekende freerunners komen hierheen om workshops te geven en dat trekt natuurlijk publiek. Er zijn hier nu zo’n 500 mensen aan het trainen maar het voelt als een knusse familie.”