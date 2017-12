Politie Eenheid Den Haag blikt in Dossier Mastenbroek vooruit op jaarwisseling

Agenten van Politie Eenheid Den Haag gaan komende jaarwisseling weer de straat op om te zorgen voor een gezellige en veilige jaarwisseling.

De laatste jaren krijgen hulpverleners steeds vaker te maken met agressie en geweld. “Dat wordt niet geaccepteerd”, vertelde woordvoerster Hilda Vijverberg woensdagavond in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Ondanks het feit dat de agenten deze avond niet bij hun families en vrienden kunnen zijn, doen ze hun werk met veel plezier, benadrukte Vijverberg. Ze heeft zelf ook nachtdiensten gedraaid tijdens de jaarwisseling. “Dat is altijd een bijzonder moment.” Ze vertelde ook over de gevaren van vuurwerk en het feit dat er in Den Haag al heel wat in beslag is genomen.

