Raymond van Barneveld bereikt als eerste kwartfinales op WK darts

Raymond van Barneveld heeft woensdag als eerste de kwartfinales bereikt op het WK darts in Londen. De Hagenaar versloeg zijn landgenoot Vincent van der Voort met 4-1.

Van der Voort had alleen in de tweede set een antwoord op het spel van ‘Barney’. In de volgende ronde treft hij titelverdediger Michael van Gerwen, die met de nodige moeite won van Gerwyn Price uit Wales (4-2).

Van Barneveld had eerder de Engelsman Richard North (3-0) en in de tweede ronde de Australiër Kyle Anderson (4-1) verslagen. De Hagenaar is als negende geplaatst in Alexandra Palace.