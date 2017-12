“Beste oliebol van Den Haag” is van Vermolen op de Fred

Haags TV Journaal: Wintercircus Carnivale na twee jaar weer terug in Huijgenspark

Ruim zestig mensen in historische badkleding bij Nieuwjaarsduik

De badplaats Scheveningen bestaat in 2018 200 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd. Het feest wordt op 1 januari afgetrapt met de traditionele nieuwjaarsduik op Scheveningen, deze keer ook in historische badkleding.

Ruim zestig man en vrouw gaan het water in in kleding van vervlogen tijden: gestreepte badpakken met lange pijpen. Een van die deelnemers is de Haagse Marieke Caboort: “Ik probeer het hele jaar door te duiken, ook als het kouder wordt.”

Na een oproep van ‘This is The Hague’ meldde ze zich aan voor deze duik. “Ik doe liever nog iets gekkers om het nog leuker te maken.” De 60 deelnemers staan op Nieuwjaarsdag vooraan bij de duik op Scheveningen. De duik zelf zal traditiegetrouw om 12:00 uur van start gaan.

Luister hier naar het interview met Marieke Caboort op Den Haag FM.