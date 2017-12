Spoeddebat cultuurcomplex: “Verwacht niet dat wethouder vanavond informatie kan geven”

CDA-raadslid Michel Rogier (kleine foto) verwacht niet dat wethouder Joris Wijsmuller vanavond kan verklaren waarom er voor de feestdagen niet gebouwd werd aan het nieuwe cultuurgebouw aan het Spui. “Ik had gehoopt dat de wethouder er in deze kerstvakantie met de bouwer uit had kunnen komen, maar andere partijen wilden hier eerder over praten”, vertelde Michel in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Rogiers blijft positief gestemd: “Politiek gezien komt er nog wel wat vuurwerk omtrent de bouw, maar vroeg of laat komt er een hartstikke mooi cultuurcomplex.” De bouw van het nieuwe Cultuurcomplex aan het Spui ligt stil vanwege een ‘issue’ met de bouwer. Dat bevestigde wethouder Joris Wijsmuller via zijn woordvoerder vorige week aan mediapartner Omroep West.

Het spoeddebat is een initiatief van de SP en werd gesteund door een aantal andere oppositiepartijen. Het socialistische raadslid Aisha Akhiat slaagde er in voldoende steun te krijgen voor een voorstel om terug te komen van het kerstreces.

