Winterfestival Carnivale strijkt weer neer in Huijgenspark

Wintercircus Carnivale is weer terug in Den Haag. Na een jaar afwezigheid is het evenement, dat een mix brengt van attracties en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één waren, neergestreken in het Huijgenspark.

Omdat de gemeente vorig jaar geen subsidie wilde verstrekken, kon het festival toen niet doorgaan. Nadat een meerderheid van de gemeenteraad instemde met een motie om het winterfestival een doorstart te laten maken, kan Carnivale tussen Kerst en Oud en Nieuw dit jaar weer ouderwets uitpakken.

“Super fijn! We hebben heel goed met de gemeente gepraat en gelukkig zijn we er de komende drie jaar gewoon”, zegt Joris Hentenaar van de organisatie. Tijdens Carnivale worden zo goed als uitgestorven acts en attracties weer bij elkaar gebracht en dat alles in een mystieke en vrolijke sfeer. Het festival is tot en met zaterdag te bezoeken.