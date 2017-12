500 euro beloning voor gouden tip inbraak DJ school

Bij de Haagse DJ school DJ2BE aan de Binckhorstlaan is afgelopen zaterdag vlak na sluitingstijd ingebroken. De politie heeft camerabeelden vrijgegeven en zoekt twee daders. De gouden tip wacht een beloning van 500 euro.

DJ Dominique Base had rond 18.30 zijn laatste cursus voor de kerstdagen gegeven toen hij een uur later door de beveiliging werd gebeld dat er was ingebroken. “Toen ik aankwam waren de daders al gevlogen. Ze waren razendsnel, het was binnen een minuut gefikst”, vertelde Dominique in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. De daders hebben de duurste Pioneer DJ booth buitgemaakt.

“Ze wisten duidelijk waar ze moesten zijn. Vorige week was er al een verdacht persoon bij ons binnen. We zijn aan het onderzoeken of die iets met de inbraak te maken heeft”, aldus Dominique. Naast de opnames uit het pand onderzoekt de politie ook camerabeelden van de rest van het Binckhorstterrein. Tipgevers kunnen zich melden bij de politie of bij DJ2BE.

