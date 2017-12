Bouw cultuurcomplex gaat door; raad laakt communicatie wethouder over bouwstop

De bouw van het Onderwijs- en Cultuur Cultuurcomplex (OCC) op het Spuiplein gaat op 8 januari weer verder. Dat zegt wethouder Joris Wijsmuller (kleine foto) donderdagavond in het spoeddebat over het cultuurcomplex.

Volgens de wethouder is het conflict met de bouwer opgelost. Vorige week werd bekend dat de bouw van het Cultuurcomplex was stilgelegd en dat het stadsbestuur in crisisberaad bijeen was geweest. Op verzoek van de SP kwam een deel van de raad terug van reces voor een spoeddebat om Wijsmuller aan de tand te voelen over het stilleggen van de bouw.

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad vindt dat wethouder Wijsmuller de raad eerder had moeten informeren over het stilleggen van de bouw. Oppositie- én coalitiepartijen noemen het raar dat ze via de media moesten vernemen dat er vorige week geen bouwvakkers verschenen op het terrein. De wethouder erkende, donderdagavond tijdens een spoeddebat, dat hij inderdaad “een briefje” had kunnen schrijven.