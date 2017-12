De meest gedraaide songs op Den Haag FM in 2017

Op Den Haag FM hoor je 24 uur per dag de lekkerste hits van het moment, aangevuld met songs van Haagse artiesten en internationale hits in een andere taal dan Nederlands en Engels. Dit waren de meest gedraaide nummers in 2017:

Recente hits

1. Bruno Mars – ‘Thats what I like’

2. Kygo ft. Selena Gomez – ‘It ain’t me’

3. Calvin Harris ft. Frank Ocean & Migos – ‘Slide’

4. AJR – ‘Weak’

5. Ronnie Flex ft. Frenna – ‘Energie’

Haagse acts

1. Avi On Fire – ‘So far away from me’

2. Son Mieux – ‘Hiding’

3. Pat Smith – ‘Love drunk’

4. Di-rect – ‘Ricochet’

5. St. Solaire – ‘Running’

Internationale hits

1. Tob Juland – ‘Comme D’Hab’

2. I Am Aisha ft. Jayh – ‘Yeke’

3. Shakira ft. Maluma – ‘Chantaje’

4. Álvaro Soler – ‘Animal’

5. Willy William – ‘Voodoo song’