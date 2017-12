Den Haag FM Top 30 (week 52)

Den Haag FM zendt elke zaterdag een eigen hitlijst uit, de Den Haag FM Top 30, met een overzicht van de dertig meest gedraaide songs op de Haagse omroep in de afgelopen week, waaronder uiteraard veel Haagse nummers.

De Den Haag FM Top 30 wordt gepresenteerd door Herman van Velzen. Hieronder de lijst zoals die is uitgezonden op zaterdag 23 december, met achtereenvolgens de notering deze week, vorige week, het aantal weken, artiest en titel.

01 01 03 Sjaak Bral & Het Residentie Orkest – Nieuwe Jaar (mooi)

02 02 03 Ed Sheeran ft. Beyoncé – Perfect duet

03 04 02 Ronnie Flex ft. Maan – Blijf bij mij

04 03 07 Selena Gomez ft. Marshmello – Wolves

05 07 09 P!Nk ft. Eminem – Revenge

06 06 10 Portugal. The Man – Feel it still

07 05 12 Kygo ft. Justin Jesso – Stargazing

08 10 04 Broederliefde – Officieel

09 15 06 Rita Ora – Anywhere

10 08 07 Frenna – Vervloekt

11 12 08 Wulf – Mind made up

12 11 08 N.E.R.D ft. Rihanna – Lemon

13 19 02 Dua Lipa ft. Chris Martin – Homesick

14 09 13 Stefflon Don ft. French Montana – Hurtin’ me

15 17 05 Harry Styles – Carolina

16 13 10 Imagine Dragons – Whatever it takes

17 14 10 Pat Smith – Vudu doll

18 16 06 David Guetta ft. Afrojack, Charli XCX & French Montana – Dirty sexy money

19 21 05 Hailee Steinfeld ft. Alesso, Florida Georgia Line & Watt – Let me go

20 20 03 Lost Frequencies ft. Zonderling – Crazy

21 — 01 Martin Garrix & David Guetta ft. Jamie Scott & Romy – So far away

22 24 04 Bastille – World gone mad

23 — 01 Eminem ft. Ed Sheeran – River

24 — 03 Jacob Banks – Unknown (to you) (Timbaland remix)

25 18 06 Eminem ft. Beyoncé – Walk on water

26 29 02 Bulow – This Is Not a love song

27 22 13 Di-Rect – With a little help

28 28 07 Jeangu Macrooy – High on you

29 27 11 Naaz – Up to something

30 23 14 Maroon 5 ft. Sza – What lovers do