Dronken doorrijder die bejaarde man zwaargewond op Meppelweg achterliet gepakt

Een 39-jarige Hagenaar is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het doorrijden na een aanrijding. Bij het ongeval op de Meppelweg raakte een 74-jarige Hagenaar zwaargewond.

Woensdagavond kregen hulpdiensten een melding van een aanrijding waarbij een bestelbusje betrokken was. Agenten troffen op de Meppelweg ter hoogte van de Maartensdijklaan een 74-jarige man zwaargewond aan. De bestuurder van het busje was er vandoor gegaan, maar wel zijn kentekenplaat verloren.

De vermoedelijke bestuurder kon niet veel later in zijn woning worden aangehouden. Bij de woning aan de Weesperstraat trof de politie ook een zwaar beschadigd busje aan. De man bleek onder invloed van alcohol te zijn en zit vast voor verhoor. De politie wil in contact te komen met mensen die iets gezien hebben van de aanrijding of het beschadigde busje.