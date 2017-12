Duindorp vs. Scheveningen: Opbouw vreugdevuren in volle gang

Het is een jaarlijkse traditie: de opbouw van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen. Vrijdag waren beide bouwende teams druk bezig om de gigantische brandstapels zo groot mogelijk te maken voor ze zondag worden aangestoken. “De maximale 35 meter hoog die we mogen bouwen gaat wel lukken,” zei Peter, een van de bouwers voor de stapel van Scheveningen tegen Den Haag FM. “Nu hebben we zo’n 45.000 pallets gebruikt en staan we op 14,5 meter hoog denk ik.”

De opbouw van de palletstapels is een evenement op zich, naast de bouwers zelf zijn er grote groepen toeschouwers te vinden en ook burgemeester Krikke bracht een bezoek aan de torens. Om de torens heen is er muziek en er brandt een groot kampvuur. In Duindorp wordt er zelfs gebarbecued om alle hardwerkende vrijwilligers op eten te trakteren.

In de Nieuwjaarsnacht gaan klokslag 0:00 uur beide torens aan. Wie er gaat winnen is nog niet zeker, ook al zijn beide partijen ervan overtuigd dat zij de winnaars zullen zijn. De Duindorpers hebben zelfs al een vlag laten maken met zes sterren die symboliseren dat het de zesde keer op rij wordt dat ze winnen.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger bij Scheveningen op Den Haag FM.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rabin Iseger bij Duindorp op Den Haag FM.

