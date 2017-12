Heldin Melissa Frieser Hagenaar van het Jaar 2017

Melissa Frieser (grote foto) is uitgeroepen tot Hagenaar van het Jaar. De 39-jarige Haagse schopte twee maanden geleden een overvaller de Albert Heijn uit, achtervolgde hem en gaf niet op tot de man was aangehouden.

Voldoende reden voor de lezers van AD Haagsche Courant om Melissa te verkiezen tot populairste stadsgenoot in het afgelopen jaar. Leila Prnjavorac (kleine foto) is de jurywinnaar geworden. Zij leidt bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties over gevoelige thema’s, nadat ze zelf is ontsnapt aan een moordpartij. Naast deze benoeming tot jurywinnaar is zij tweede geworden. Geert Verhoeff heeft de derde plek buit gemaakt. Hij opende de nieuwe surfhotspot The Shore nadat het bekende surfdorp Fast gedwongen dicht ging.

Andere Hagenaren die in de race waren voor Hagenaar van het jaar waren onder anderen Kader Polat, Arthur Pronk, Tinus Jongert, Jasper van den Burg, Sander van de Pavert, Brent Meelhuysen, Barry Rog, Ronald Etman en Tarek Karim.

Grote foto: Politie Loosduinen (Twitter)