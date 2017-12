Duindorp vs. Scheveningen: Opbouw vreugdevuren in volle gang

Ruim 500 meldingen van vuurwerkoverlast

Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn in enkele dagen al meer dan 500 klachten van vuurwerkoverlast in Den Haag binnengekomen. “Het lijkt ongeveer even veel te zijn als vorig jaar. Toen ontvingen we in totaal meet dan 2000 meldingen en daar gaat het dit jaar ook weer naartoe”, vertelde Groenlinks-lijttrekker Arjen kateijns (kleine foto) in het radioprogramma Hou je Haags op Den Haag FM.

Volgens initiatiefnemer GroenLinks is Den Haag de stad met het hoogste aantal vuurwerkoverlastmeldingen in Nederland. Kapteijns ziet het liefst louter georganiseerde vuurwerkshows. “Zoals bij de Hofvijver.”

Landelijk staat de teller nu op ruim 15.000 klachten naar aanleiding van vuurwerkoverlast. Na Den Haag komen de meeste klachten uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht

Luister hier naar het interview met Arjen Kapteijns op Den Haag FM.