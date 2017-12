Duindorp vs. Scheveningen: Opbouw vreugdevuren in volle gang

Tips voor handhaven vrijwillige vuurwerkvrije zone

Den Haag houdt dit jaar tijdens de jaarwisseling een experiment waarbij bewoners met elkaar kunnen afspreken om hun straat of plein vuurwerkvrij te houden. De gemeente levert de borden waarop deze vrijwillige vuurwerkvrije zone staat aangegeven, maar de buurtbewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod.

Stadsboerderij de Woelige Stal in Transvaal is al jaren een door de gemeente aangewezen vuurwerkvrije zone. “Wij zien dat bewoners rekening houden met de zone en ook elkaar erop aanspreken als er toch iets vervelends gebeurd,” vertelt Judit Wolters (kleine foto) van de stadsboerderij aan Den Haag FM. “Blijf vooral met elkaar praten en leg uit waarom je het vervelend vindt als er in jouw straat vuurwerk wordt afgestoken.” Ook geeft ze als tip mee dat je de vuurwerkliefhebbers kan wijzen op plekken waar wel afgestoken mag worden.

Al 19 buurten hebben zich bij de gemeente aangemeld om mee te doen met de proef.