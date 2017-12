WINACTIE: Gratis naar Kris Berry in het Paard

Den Haag FM geeft komende week vrijkaarten weg voor het concert van zangeres Kris Berry op vrijdag 5 januari in het Paard.

Kris Berry werd al eens uitgeroepen tot Radio 6 Soul & Jazz talent en stond in 2011 op het North Sea Jazz Festival. In 2012 verscheen haar succesvolle debuutalbum ‘Marbles’, waarmee ze niet alleen door Nederland toerde, maar ook langs Londen en Berlijn kwam. Na haar tweede plaat ‘Lovestruck Puzzles’ is het nu tijd voor haar derde album. ‘Berry Street’ kwam uit in mei en kreeg een vloedstroom aan lovende reacties. “Op ‘Berry Street’ komen mijn herinneringen en dromen samen. Het laat zien wie ik ben, maar ook waar ik vandaan kom”, aldus Berry.

Wil jij gratis naar Kris Berry op vrijdag 5 januari in het Paard? Den Haag FM geeft komende week drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars.

